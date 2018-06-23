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В Кривом Роге пьяный водитель насмерть сбил двух женщин

В 4 утра на улице Светлогорской в Кривом Роге пьяный 26-летний водитель автомобиля Nissan сбил двух женщин, после чего машина вылетела в кювет.

дтп

Об этом передает издание Первый Криворожский.

– Водитель выжил. Он изрядно пьян. Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть, – сказано в сообщении.

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На месте ДТП работают полицейские.

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В Кривом Роге пьяный водитель насмерть сбил двух женщин / 7 фотографий

Напомним, сегодня на трассе Киев-Харьков вблизи села Коноплянка Полтавской области в ДТП погиб помощник народного депутата Александра Вилкула.

Фото: Первый Криворожский.

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