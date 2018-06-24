В Днепропетровской области автомобиль ЗАЗ снес отбойник и врезался в столб. В результате ДТП погибло три человека.

Тела погибших с помощью спецтехники из машины извлекали спасатели, сообщает Информатор.

В автомобиле находились двое мужчин и женщина, которые погибли на месте.

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По словам очевидцев аварии, куска отбойника на этом участке дороги нет уже давно. Ведь, если бы он был, то у пассажиров был бы шанс выжить.

Причины происшествия устанавливают правоохранители.







Возле Днепра авто снесло отбойник и врезалось в столб: погибли три человека / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в районе Борисполя легковой автомобиль Toyota врезался в две фуры. В результате аварии погибли два человека.

Фото: Информатор.