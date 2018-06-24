В Днепропетровской области автомобиль ЗАЗ снес отбойник и врезался в столб. В результате ДТП погибло три человека.
Тела погибших с помощью спецтехники из машины извлекали спасатели, сообщает Информатор.
В автомобиле находились двое мужчин и женщина, которые погибли на месте.
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По словам очевидцев аварии, куска отбойника на этом участке дороги нет уже давно. Ведь, если бы он был, то у пассажиров был бы шанс выжить.
Причины происшествия устанавливают правоохранители.
Возле Днепра авто снесло отбойник и врезалось в столб: погибли три человека / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в районе Борисполя легковой автомобиль Toyota врезался в две фуры. В результате аварии погибли два человека.
Фото: Информатор.
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