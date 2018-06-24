Двух детей пытались вывезти из Украины по фиктивным разрешениям

Пограничники Черновицкого отряда предотвратили незаконный вывоз из Украины двух несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В частности, в пункте пропуска Порубное гражданин Украины, следовавший с дочерью 2008 года рождения в Румынию, предъявил поддельное разрешение на вывоз ребенка от матери.

– Нотариально заверенное заявление, выданное генконсульством Украины в Милане, не отвечало официальному образцу и имело признаки подделки, – зазначают в ГПСУ.

В этом же пункте пропуска с фиктивным разрешением пыталась пересечь границу украинка с 12-летним сыном.

Обоих украинцев с детьми передали правоохранительным органам.

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При этом Госпогранслужба напоминает – если ваш ребенок выезжает за границу без родителей, или в сопровождении только одного из них, при пересечении границы обязательно нужно иметь соответствующий нотариально заверенное разрешение родителей (другого родителя, который не выезжает с ребенком).

Для оформления документа следует обратиться к любому украинскому нотариусу, или же, если родители находятся за рубежом – в консульские учреждения Украины.

В то же время, Министерство юстиции рассматривает возможность позволить тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывозить его за границу на срок до 1 месяца без разрешения второго родителя.

Фото: dpsu.gov.ua