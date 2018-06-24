В Глухове Сумской области 23 июня в 22.20 в двухэтажном доме произошел взрыв – бывший военный бросил гранату.

Об этом сообщает областная полиция.

К счастью, никто не пострадал, значительные повреждения получили только входные двери, стены и окна.

– Было установлено, что взрыв произошел в результате разрыва боевой фугасной гранаты…Взрыв был настолько мощный, что в одной из квартир дома упала пожилая женщина, а в соседнем доме со стола упала лампа, – говорится в сообщении.

Взрывотехники утверждают, если бы в это время в подъезде находился человек, шансов выжить у него не было бы, ведь зона поражения от взрыва такой гранаты достигает 35 метров.

Полиция быстро задержала злоумышленника в соседнем доме. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, а в квартире найдена граната и устройство для курения марихуаны.

– Это была месть мужчине, который там жил, за замечание в его адрес и словесный конфликт, который в дальнейшем возник между ними. Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ст. 296 ч. 4 УК Украины – Хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений и 263 ч. 1 УК Украины – Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, – отмечают в полиции.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.



На Сумщине бывший военный бросил гранату в дом / 2 фотографии

Напомним, в феврале в Сумах в одном из супермаркетов произошел взрыв – двое злоумышленников разбили окно и бросили две гранаты и коктейль Молотова.

Фото: ГУНП в Сумській області