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Нападение на лагерь ромов во Львове: есть жертва и раненые

Поздно вечером 23 июня группа злоумышленников напала на лагерь ромом на окраине Львова, в результате – один человек погиб, еще четверо травмированы.

Нацполіція

– 23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности, – сообщает областная полиция.

Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. На месте происшествия полицейские задержали семь человек, причастных к нападению.

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Факты ICTV писали, что представители Национальных дружин в Киеве разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке.

ФотоГоловне управління Національної поліції у Львівській області

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