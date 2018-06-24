Получал угрозы. В Херсоне подожгли дом нардепа

В ночь на 24 июня в Херсоне неизвестные подожгли дом народного депутата.

Об этом сообщает областная полиция.

– Сегодня ночью в 02.51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили, пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины, – говорится в сообщении.

По данным спасателей, в 03.40 возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 – Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

СМИ сообщили, что подожгли дом нардепа от БПП Александра Спиваковского, а позже в эфире 112 Украина депутат из той же фракции Алексей Гончаренко подтвердил эту информацию. Он также сказал, что за несколько дней до пожара Спиваковский получал угрозы.

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Напомним, вчера, 23 июня, крупный пожар произошел на спиртовой базе в Збараже Тернопольской области, были эвакуированы 350 человек.