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Смертельное ДТП под Киевом: легковушка протаранила две фуры (18+)

Под Киевом в районе Борисполя легковой автомобиль Toyota врезался в две фуры. В результате аварии погибли два человека.

Toyota вылетела на встречную полосу и сначала врезалась в первый грузовик Volvo, а потом рикошетом влетела в DAF, сообщает dtp.kiev.ua.

В результате ДТП погибли два пассажира Тoyota. Также в тяжелом состоянии госпитализировали водителя легковушки.

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На месте аварии работают патрульные полицейские. Правоохранители опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства инцидента.

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Смертельное ДТП под Киевом: легковушка протаранила две фуры (18+) / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что один человек погиб и 8 травмированы в ДТП на автодороге Ковель-Жовква во Львовской области.

Фото: dtp.kiev.ua.

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