Под Киевом в районе Борисполя легковой автомобиль Toyota врезался в две фуры. В результате аварии погибли два человека.
Toyota вылетела на встречную полосу и сначала врезалась в первый грузовик Volvo, а потом рикошетом влетела в DAF, сообщает dtp.kiev.ua.
В результате ДТП погибли два пассажира Тoyota. Также в тяжелом состоянии госпитализировали водителя легковушки.
Читайте: В Харькове застрелили супругов и ранили ребенка
На месте аварии работают патрульные полицейские. Правоохранители опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства инцидента.
Смертельное ДТП под Киевом: легковушка протаранила две фуры (18+) / 6 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что один человек погиб и 8 травмированы в ДТП на автодороге Ковель-Жовква во Львовской области.
Фото: dtp.kiev.ua.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+