Около полуночи в одном из кафе на Оболонской Набережной в Киеве между его владельцем и компанией посетителей возник конфлик, который закончился стрельбой.

В результате конфликта владелец заведения застрелил из пистолета Макарова одного из посетителей, а другого ранил, сообщает столичная полиция.

– Мужчину, который стрелял, задержали. Он – уроженец другой страны, 1958 г.р., ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Погибший – уроженец Запорожской области, 1989 г.р., раненый – ​​уроженец Донецка, 1987 г.р., – говорится в сообщении.

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По предварительным данным, изъятый ​​пистолет Макарова – боевой, с уничтоженными номерами.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 115 – Умышленное убийство. Стрелку грозит до 5 лет лишения свободы или пожизненное заключение.







Стрельба в Киеве: владелец кафе убил посетителя, другого – ранил / 4 фотографии

Недавно на Печерске в Киеве со стрельбой ограбили мужчину. Воры сделали несколько неприцельных выстрелов, разбили его авто и отобрали сумку с деньгами.

Фото: kyiv.npu.gov.ua