PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Заблудились в пещере: в Таиланде пропала футбольная команда и их тренер/

Заблудились в пещере: в Таиланде пропала футбольная команда и их тренер

В Таиланде 11 футболистов и их тренер пропали в пещере Кхао Луанг. Спасательная операция продолжается.

Cотрудники парка нашли мотоцикл и 11 велосипедов, которые были оставлены около входа в пещеру вместе с рюкзаками, футбольными бутсами и другим спортивным оборудованием, сообщает Bangkok Post.

Представитель местного футбольного клуба подтвердил, что эти вещи принадлежат 11 игрокам и тренеру их команды.

Несколько свидетелей подтвердили, что видели, как тренер и футболисты вошли в пещеру.

Читайте: Взрыв на стадионе в Зимбабве: на президента совершено покушение

Сотрудники парка прошли 3 километра вглубь пещеры, чтобы найти их, но были вскоре были вынуждены прекратить поиски из-за сильного дождя.

Однако, принято решение продолжить спасательную операцию.

Пещера расположена в национальном заповеднике в населенном пункте Понг Пха и известна своими сталактитами и сталагмитами. Чтобы туристам попасть внутрь, им нужно пересечь небольшой ручей. Когда вода в нем поднимается, пещеру закрывают для посетителей.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Вупперталь (Германия) прогремел взрыв в жилом доме. Пострадало 25 человек.

Фото: Chinnapat Chaimo ( Bangkok Post).

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Польшу накрыл шторм: дерево убило заместителя мэра
Четыре человека в реанимации. На Львовщине людей покусали змеи
В США умер известный украинский поэт и драматург
Военный БМП раздавил легковой автомобиль с водителем внутри
Эвакуированы 700 человек! В Киеве сообщили о заминировании ТРЦ
Экстренная посадка самолета с горящим двигателем в Новой Зеландии
Дерево впало на авто
Возле Рады дерево упало на три авто, движение затруднено
Посадил на цепь и бил: на Луганщине над мальчиком издевался отчим
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка