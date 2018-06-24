Заблудились в пещере: в Таиланде пропала футбольная команда и их тренер

В Таиланде 11 футболистов и их тренер пропали в пещере Кхао Луанг. Спасательная операция продолжается.

Cотрудники парка нашли мотоцикл и 11 велосипедов, которые были оставлены около входа в пещеру вместе с рюкзаками, футбольными бутсами и другим спортивным оборудованием, сообщает Bangkok Post.

Представитель местного футбольного клуба подтвердил, что эти вещи принадлежат 11 игрокам и тренеру их команды.

Несколько свидетелей подтвердили, что видели, как тренер и футболисты вошли в пещеру.

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Сотрудники парка прошли 3 километра вглубь пещеры, чтобы найти их, но были вскоре были вынуждены прекратить поиски из-за сильного дождя.

Однако, принято решение продолжить спасательную операцию.

Пещера расположена в национальном заповеднике в населенном пункте Понг Пха и известна своими сталактитами и сталагмитами. Чтобы туристам попасть внутрь, им нужно пересечь небольшой ручей. Когда вода в нем поднимается, пещеру закрывают для посетителей.

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Фото: Chinnapat Chaimo ( Bangkok Post).