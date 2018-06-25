15 ножевых: подробности убийства рома во Львове

Глава ромской организации рассказал подробности погрома во Львове.

– Сейчас в больнице Львова находится пострадавший ром по имени Рач. У парня три ножевых ранения спины и два – груди. Он в шоковом состоянии, поэтому поговорить толком с ним не удалось. Тем более он еще не знал, что убитый – его брат Давид. У 24-летнего Давида насчитали пятнадцать ножевых ран, – рассказывает глава ромской организации Ромы Украины. Тернипе Николай Юрченко, передает Обозреватель.

Мать с 10-летним сыном уже выписали из больницы, оба они были ранены: мать пыталась защитить своего ребенка от нападавших.

Ромы приехали во Львов с Закарпатья, с Ужгородского района.

Это очень бедные многодетные семьи. Они занимались сортировкой мусора, копали людям огороды, сдавали металл. Рассказывают, что нападавших было человек двадцать, они налетели на лагерь и без всяких разговоров начали бить и колоть ножами людей, – говорит Юрченко.

Сейчас пострадавших ромов охраняет полиция, им дали временное пристанище во Львове, потом собираются отправить домой, в Закарпатье.

Напомним, 23 июня неизвестные в масках разгромили лагерь ромов на окраине Львова. Из-за нападения один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Нападающими оказались представители незарегистрированной неонацистской организации под названием Твереза і зла молодь.

Фото: Скриншот из видео МВД Украины.