Жена получила пулю в спину, в дочь стрелял трижды – мужчина “выбивал долг” у друга детства

В Харькове мужчина расстрелял семью. Муж с женой погибли на месте, ребенка с тремя ранениями забрали в скорую. Злоумышленник таким образом отомстил за долг. Вину не отрицает.

Об этом рассказал глава Нацполиции в Харьковской области Олег Бех сайту города Харьков 057.ua.

Так, в полицию позвонила женщина, которая увидела, что у соседей из балкона торчат окровавленные ноги ребенка.

– На место выехал экипаж, который на улице Академика Павлова увидел, что в одной из комнат лежит труп женщины, мужчины и ребенка. Ребенок был еще в сознании. Вызвали “скорую”, которая оказала помощь ребенку. Его отвезли в детскую областную больницу, – говорит Бех.

У мужчины было 4 пулевых ранения, у женщины – около 6 ранений. У девочки было 3 ранения: один в предплечье и два – в тазобедренный сустав.

Вскоре машину злоумышленника нашли по показаниям очевидцев и с помощью плана Сирена. Мужчина арестован.

В машине нашли много оружия, гильз, которые совпадали с теми, что были на месте убийства, а также 200 тыс. долларов.

Подозреваемый с убитым дружили с детства. Недавно они поехали вместе в Ровно, где повздорили и на следующий день в 10 вечера злоумышленник приехал домой к другу, где были еще мать и отец погибших, выломал дверь, залетел в помещение, где увидел погибшего, и сразу же его застрелил

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Со слов обвиняемого, он не хотел убивать ребёнка, попал в девочку случайно. Когда злоумышленник увидел, что выполнил все то, что хотел, он выбежал из квартиры и пытался бежать.

Основной мотив, который он назвал – потерпевший должен был 100 тысяч долларов, которые не собирался отдавать.

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Фото и видео: Национальная полиция