Перебегал дорогу: под Запорожьем депутат сбил насмерть мужчину 

На трассе Симферополь – Харьков, в 20 км от Запорожья, вчера около 21.50 произошло смертельное ДТП с участием депутата Запорожского облсовета Ярослава Гришина.

Об этом сам депутат сообщил в Facebook.

– Возвращаясь домой из города Бердянск, вместе со своей семьей – мамой и дочкой – на трассе Симферополь – Харьков, не доезжая около 20 км до города Запорожье, под колеса моего автомобиля бросился мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, – рассказал он.

Гришин также сообщил, что на место ДТП тут же вызвали скорую и полицию, а пострадавшему оказали первую медицинскую помощь.

– Пострадавшего парня доставили в областную больницу. Молодого человека врачам не удалось спасти. Соболезнования близким погибшего, – написал депутат.

В то же время, по его словам, сам он на момент аварии был трезв, и это подтвердила экспертиза.

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Недавно на Одесской трассе под Киевом погибла женщина, которая перебегала дорогу.