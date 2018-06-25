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В Киеве полицейский попался на продаже амфетамина

В Киеве задержали сотрудника патрульной полиции, который во внеслужебное время распространял психотропное вещество амфетамин.

У Києві поліцейський торгував амфетаміном

Рядовой патрульной полиции Киева во внеслужебное время занимался распространением психотропного вещества, сообщает Нацполиция.

О причастности полицейского к противоправной деятельности стало известно работникам СБУ и НПУ. Силовики узнали, что мужчина как раз собирался продать большое количество “товара”.

– 30-летнего полицейского задержали возле одного из торговых столичных центров в Оболонском районе.

100 грамм амфетамина патрульный привез клиенту на собственном автомобиле, но сбыть не успел, – говорится в сообщении.

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Полицейскому объявили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

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В Киеве полицейский попался на продаже амфетамина / 4 фотографии

Ранее в Борисполе задержали наркокурьера с партией кокаина на сумму около $760 тысяч.

Фото: Нацполиция

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