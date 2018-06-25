В Киеве похители человека – объявлен план Перехват

В Киеве 25 июня неизвестные похитили сына финансового атташе Посольства Ливии в Украине.

Об этом сообщает Insider со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

– 25 июня, в 12.05, в городе Киеве, в районе дома №62 по улице Тургеневской, 2 неустановленных мужчин совершили нападение на гражданина Республики Ливия Абдусалама. Потерпевший 1992 г.р. является сыном финансового атташе Посольства Республики Ливии, – говорится в сообщении.

Нападавшие применили к нему физическую силу, затолкали в салон легкового автомобиля Volkswagen Golf с номерными знаками 369ВPG и уехали в неизвестном направлении.

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Мотивы преступления выясняются, правоохранители объявили план Перехват.

На месте преступления они обнаружили паспорт гражданина Республики Ливия на имя Абдусалама.

В настоящее время Шевченковским управлением полиции решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведений о происшествии по ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Напомним, в Киевской области полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые похитили четырех детей из приюта.

Фото: Insider.