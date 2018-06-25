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В Николаеве 14-летняя девочка утонула на глазах у родителей

В Николаеве девушка прыгнула с пирса для швартовки яхт и исчезла с поверхности воды.

– Девочка отдыхала на берегу реки с родителями и друзьями. На предложение подростка пойти прыгнуть с пирса девочка откликнулась, но сообщила, что не умеет плавать. Сначала села на край пирса, но потом все же решилась и прыгнула в воду. Почти сразу девушка пошла на дно. Люди, которые видели это своими глазами, позвонили по экстренным номерам, – рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Тело ребенка обнаружил и поднял на поверхность водолаз. Лодкой погибшей транспортировали на берег и передали медикам, которые констатировали смерть.

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Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов, которые также работали на месте.

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В Николаеве 14-летняя девочка утонула на глазах у родителей / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Рокитновском районе Ровенской области около полудня во время туристического похода утонула 12-летняя девочка.

Фото: ГСЧС Украины.

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