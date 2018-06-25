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В центре Одессы взорвалось авто – есть пострадавший

На пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта в Одессе прогремел взрыв авто. Пострадал 25-летний мужчина, его госпитализировали.

Взрыв в Одессе прогремел в ночь с 24 на 25 июня в Приморском районе, сообщает полиция.

В результате взрыва пострадал 25-летний местный житель, который в тот момент находился неподалеку автомобиля.

Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

С целью установления полных обстоятельств происшествия на месте работают полицейские.

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Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, который был установлен в передней части авто.

Думская сообщает, что в результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы Самсон Андрей Бабенко. Его госпитализировали с осколочным ранением ног.

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В центре Одессы взорвалось авто – есть пострадавший / 3 фотографии

К слову, в результате взрыва в жилом доме в немецком Вуппертале пострадало 25 человек.

Фото: Полиция Одесской области

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