Похищенный в Киеве сын дипломата найден – полиция

Полицейские нашли похищенного ранее в Киеве сына ливийского дипломата, у него незначительные повреждения.

Сотрудники полиции установили местонахождение похищенного ранее неизвестными в Шевченковском районе Киева мужчины-иностранца и сейчас с ним работают оперативники.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции г.Киева Андрей Крищенко.

– Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчину. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лиц, насильно посадивших мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления, – цитирует Крищенко Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, около полудня понедельника, 25 июня, двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия. В Киеве ввели план Перехват.

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Позднее в эфире украинского телеканала советник главы МВД Украины, нардеп фракции Народный фронт Антон Геращенко фактически подтвердил похищение сына ливийского дипломата.