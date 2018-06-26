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ДТП в Киеве: от удара авто закрутило на 180 градусов

В Киеве на перекрестке бульвара Перова и улицы Сулеймана Стальского произошло ДТП при участии двух авто. От мощного удара нарушителя закрутило на дороге на 180 градусов.

ДТП у Києві: від удару авто закрутило на 180 градусів

Мощное столкновение двух легковых автомобилей произошло в Киеве на перекрестке бульвара Перова и улицы Сулеймана Стальского, сообщает Киев оперативный.

– Водитель, видимо, сильно торопился и объехал затор из авто, которые ожидали поворота налево. Не пропустив встречку, он начал поворот.

Водитель встречного транспорта не успел затормозить. От мощнейшего удара нарушителя закрутило на 180 градусов, – говорится в сообщении.

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На видео видно, что машины сильно пострадали, однако люди выбрались из автомобилей самостоятельно.

Мы также писали о том, как в Ровенской области Mercedes на евробляхах влетел в маршрутку. В результате ДТП погибли 4 человека, девятеро получили травмы.

Видео: VIDEOPROBKI

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