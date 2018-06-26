Наркоторговля в Украине: цены, механизм и наказание

Сегодня, 26 июня, отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Наркоторговля остается одной из самых острых социальных проблем. Почему в Украине так легко достать запрещенные вещества, кто с этим борется и, как дельцы остаются невидимыми – в материале Фактов ICTV.

Как работает нелегальный бизнес торговли наркотиками на улицах столицы нам рассказал наш инсайдер Влад (имя изменено. – Ред.), который ранее сам занимался распространением запрещенных веществ.

С чего все начинается

– Все стандартно. Ты попадаешь в компанию, в которой употребление наркотиков это норма. Для обычного студента или просто молодого человека это достаточно дорого. Поэтому сразу возникает мысль о торговле. Все, как и в обычном бизнесе, нужны: стартовый капитал, спрос и поставщик, – рассказывает Влад.

Для того, чтобы попробовать наркотики не всегда нужно ваше согласие. Нет, насильно в вас никто ничего запихивать не будет. Вы даже можете не заметить, как что-то окажется у вас во рту.

Не бери ничего с рук незнакомцев

– Это произошло случайно. Мне дали обычную жвачку. Начав ее жевать, я почувствовала, что-то горькое. В тот момент ко мне подбежал друг и потребовал выплюнуть срочно. Внутри была, какая-то таблетка. Если бы я ее проглотила полностью, то кто знает, чем бы это закончилось, – рассказывает Ольга о своем случайном знакомстве с наркотиками.

По словам Влада, залог успеха – найти общий язык со всем кастами, скажем на районе или городе, где собираетесь промышлять. К таким можно отнести криминальных авторитетов (старших), мелких торговцев (барыг), а также правоохранителей. Последние исполняют роль, так называемой, крыши.

– Да такое бывает нередко, так в Соломенском районе Киева точно был один такой полисмен (фамилию отказывается называть. – Ред.). Все знали, кому он помогает. Конечно за определенный процент. Поэтому тому барыге, скорее всего, вообще ничего не грозит, даже если его поймают, – рассказывает наш инсайдер.

К слову, подобных случаев в Украине немало. Например, в начале марта в Киевской области СБУ разоблачила механизм реализации наркотиков, организованный работниками одного из отделов криминальной полиции.

– Двое полицейских за 4 тыс. грн в месяц крышевали сеть розничных продаж экстракционного опия. Злоумышленники помогали наркодилерам устранять конкурентов. В случае неуплаты дани полицейские угрожали привлечь наркодилеров к уголовной ответственности, – сообщает в пресс-службе СБУ.





Наркоторговля в Украине: цены, механизм и наказание / 3 фотографии

– Чтобы найти клиентов есть разные способы, кто-то в интернете выкладывает объявления со скрытым подтекстом, кто-то на стенах рисует телеграмм адреса. Однако, самым распространенным является “сарафанное радио”, – рассказывает Влад.

Режим невидимки включен

– Есть определенные правила, которыми все пользуются, несмотря на то, что полиция о них знает. Переписки только в закрытых мессенджерах, трубку брать только со знакомых номеров, а передавать, желательно, без личного контакта, – рассказывает Влад, который несколько лет распространял экстази, но все это время оставался незаметным для правоохранителей.

Вы могли доставлять наркотики, даже не догадываясь об этом

Находчивости делков могут позавидовать бывалые писатели детективов. Вы можете не верить, но каждый из нас может стать наркокурьером, даже не догадываясь об этом. Не верите? Тогда пример. Торговец вызывает такси, но сам не садиться ехать. Ему просто срочно нужно передать кроссовки своей подруге, которые она забыла накануне. Дает замотанную скотчем коробку, чтобы таксист не полез смотреть, что там внутри. А внутри свернутый хлам, среди которого находится, что-то явно интересней обычной спортивной обуви. Подобных примеров уйма.

– Самым надежным способом передачи считается закладка. Их оставляют в тех места, куда обычный человек вряд ли посмотрит. Это крохотный сверточек, который прячут от лишних глаз, и заметить сам факт такой передачи очень трудно, – рассказывает инсайдер.

Совет: если даже обнаружили, что-то подобное, то сразу выбрасывайте!

Однако, в пресс-службе ГУ НП в Киевской области заявили, что это лишь миф.

– Отдел противодействия наркоторговли, только с начала 2018 года, открыл 8 криминальных дел по отношению к таким закладчикам, – рассказывают в пресс-службе.

Более крупные поставки, особенно из-за границы, торговцы организовывают с помощью черного интернета. Есть такой браузер Тор, который обеспечивает ваше устройство плавающим IP-адресом. Это позволяет полностью скрыть ваше местонахождение.

– Так в Украину поставляют экстази, чаще всего из Нидерландов. Торговцы все операции проводят через браузер Тор, расплачиваются криптовалютой, а доставляют товар обычными почтовыми службами. Прячут наркотики куда угодно: детские игрушки, конфеты, сувениры и т.д. Выгода потрясающая. Если заказ проводят на $1 тыс., то уже в Украине он заработает в 10 раз больше, – рассказывает наш источник в СБУ.



Наркоторговля в Украине: цены, механизм и наказание / 2 фотографии

Действительно, по словам нашего инсайдера Влада, стоимость одной таблетки составляет 350 грн, но если вам она нужна срочно в субботу, то цена может доходить до 500 грн. За выходные, когда молодежь хочет хорошо и приятно отдохнуть, таких ешек (сленговое название таблетки экстази. – Ред.) один барыга может продать до 50 штук, а это около 10 тыс. грн чистого дохода.

Достать что-то “прикольное” достаточно легко. Ради эксперимента вбиваем стандартный запрос в поисковике, переходим на первый же попавшийся сайт. Интересно, что сайт зарегистрирован на российский домен. Далее нас переправляют на Telegram-канал, в котором за 4 минуты договариваемся о покупке.





Наркоторговля в Украине: цены, механизм и наказание / 3 фотографии

Если вы уже решили, что все так легко и за короткое время можно заработать неплохие деньги, то не спешите увольняться со своей работы. Правоохранители имеют свои козыри в рукаве, поэтому если попадетесь придется попрощаться со свободой лет на 8. А если вы вступите в конфликт со своими “коллегами”, то часть, если не все здоровье придется оставить в какой-то подворотне.

Внимание! Факты ICTV напоминают, что за изготовление, хранение, распространение и контрабанду наркотиков вас ждет уголовная ответственность:

Статья 305. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (Лишение свободы на срок от 3 до 8 лет).

Статья 307. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (Лишение свободы на срок от 3 до 8 лет).

Статья 309. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок).

О том, какие бывают последствия употребления наркотиков и о том, как правоохранители пробивают стену конфиденциальности и задерживают делков – читайте в следующих материалах Фактов ICTV.

К слову, накануне в Киеве полицейские задержали двух женщин цыганской национальности, в возрасте 29 и 50 лет, которые продавали наркозависимым людям опий ацетилированный.

Фото: СБУ.

Евгения Шапоренко