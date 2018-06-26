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Педофил вышел из тюрьмы и изнасиловал 10-летнюю девочку

25 июня в одном из сел Днепропетровсокй области задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 10-летней девочки. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

изнасилование

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Около 16.00 на линию 102 мужчина сообщил об изнасиловании его дочери. 10-летнего ребенка нашли в кустах, раздетого и в крови.

Патрульные сразу же стали обследовать ближайшую территорию вместе с родственниками девочки и опрашивать местных жителей.

Один из экипажей заметил подозрительного человека, похожего по приметам. Мужчина резко поменял направление движения, однако его все равно остановили.

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На его теле и одежде были следы крови, а сам мужчина был с признаками наркотического опьянения. Позже девочка опознала его, а местные также подтвердили, что видели этого человека неподалеку от места преступления.

Выяснилось, что в 2010 году мужчину уже судили за изнасилование 10-летного мальчика с использованием ножа. В этом году он вышел на свободу.

– В настоящее время пострадавшая девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Во время изнасилования этот подонок нанес ранения девочке, – добавил Аброськин.

Напомним, на Прикарпатье военные изнасиловали девочку и сняли это на камеру.

Фото: Антикор.

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