Под Харьковом авто насмерть сбило пенсионерку

В Харьковской области Chevrolet насмерть сбил 63-летнюю женщину.
В поселке Панютино (Харьковская область) автомобиль Chevrolet насмерть сбил 63-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде, сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.
Пенсионерка умерла в карете скорой помощи.
– Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, – говорится в сообщении.
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К слову, вечером 25 июня на автодороге Киев-Ковель-Ягодин, вблизи села Орловка Сарненского района произошло жуткое ДТП.
Фото: пресс-служба ГУНП в Харьковской области
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