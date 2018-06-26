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Под Харьковом авто насмерть сбило пенсионерку

В Харьковской области Chevrolet насмерть сбил 63-летнюю женщину.

ДТП

В поселке Панютино (Харьковская область) автомобиль Chevrolet насмерть сбил 63-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде, сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Пенсионерка умерла в карете скорой помощи.

– Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, – говорится в сообщении.

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К слову, вечером 25 июня на автодороге Киев-Ковель-Ягодин, вблизи села Орловка Сарненского района произошло жуткое ДТП.

Фото: пресс-служба ГУНП в Харьковской области

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