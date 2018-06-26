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Смертельное ДТП на Ровенщине: Mercedes на евробляхах влетел в маршрутку

Вечером 25 июня на автодороге Киев-Ковель-Ягодин, вблизи села Орловка Сарненского района произошло жуткое ДТП. Погибли 4 человека, 9 получили травмы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz на иностранной регистрации, который выезжал с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением Киев-Ковель.

В результате столкновения транспортные средства отбросило на встречную полосу, где они столкнулись с автоцистерной.

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По данным полиции, трое человек погибли на месте, девять детей с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

По словам главного врача Сарненской больницы Василия Иванюка, в реанимации скончался четвертый пострадавший, передает Эспрессо.

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Смертельное ДТП на Ровенщине: Mercedes на евробляхах влетел в маршрутку / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в районе Борисполя легковой автомобиль Toyota врезался в две фуры. В результате аварии погибли два человека.

Фото, видео: rv.npu.gov.ua.

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