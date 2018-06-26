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Тело британского рэпера выбросило на берег океана

В Рио-де-Жанейро нашли мертвым британского рэпера-альбиноса Кенни Мукенди, который с апреля 2018 считался пропавшим без вести.

Его тело выбросило океаном на берег одного из пляжей в западной части Рио, пишет Mirror.

Правоохранители полтора месяца устанавливали личность погибшего так, как тело долгое время пробыло в воде. Для опознания потребовалось проведение теста ДНК.

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Мукенди приехал в Бразилию еще 4 декабря 2017 года с надеждой начать музыкальную карьеру в Рио-де-Жанейро. Там у него началась депрессия после того, как он покинул Лондон. Рэпер исчез 13 апреля во второй половине дня после того, как взял такси из студии звукозаписи и поехал к океану. Платеж кредитной картой на его счету зарегистрировал транзакцию.

Вскоре по прибытии на место он деактивировал все свои учетные записи в социальных сетях и, как считают детективы, прыгнул со скалы в океан.

Напомним, в Майами был убит американский рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под своим псевдонимом XXXTentacion.

Фото: Talenttalks

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