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В Харькове мужчину зарезали возле его квартиры

Сегодня утром в центре Харькова убили мужчину.

Ніж

Сегодня утром в центре Харькова неизвестный зарезал мужчину и оставил тело возле его квартиры, сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Тело 46-летнего мужчины нашли соседи. На нем были признаки насильственной смерти.

– На месте происшествия был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины, – говорится в сообщении.

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К слову, в одном из кафе на Оболонской Набережной в Киеве между его владельцем и компанией посетителей возник конфликт, который закончился стрельбой.

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