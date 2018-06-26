В Харькове мужчину зарезали возле его квартиры

Сегодня утром в центре Харькова убили мужчину.

Сегодня утром в центре Харькова неизвестный зарезал мужчину и оставил тело возле его квартиры, сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Тело 46-летнего мужчины нашли соседи. На нем были признаки насильственной смерти.

– На месте происшествия был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины, – говорится в сообщении.

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