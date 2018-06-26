В Вишневом пьяный мужчина стрелял в подростка

В городе Вишневом Киевской области пьяный мужчина стрелял из травматического оружия в подростка. Парень ранен, он в больнице.

– Сегодня около полудня в Вишневом нетрезвый мужчина вызвал касательное ранение с устройства для отстрела резиновых пуль несовершеннолетнего парня, который госпитализирован, – сообщили УНН в пресс-службе Патрульной полиции.

Это произошло возле местного стадиона.

Мужчину задержали, открыто уголовное производство по ст.296 – Хулиганство.

Перед этим некоторые СМИ сообщали, что виновником стрельбы является помощник нардепа, однако в полиции эту информацию изданию не подтвердили и не опровергли.

Напомним, 24 июня владелец кафе в Киеве в результате конфликта застрелил из пистолета Макарова одного из посетителей, а другого ранил.

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