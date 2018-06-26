В Амстердаме фургон протаранил здание газеты и загорелся

В Амстердаме белый фургон врезался в здание газеты De Telegraaf. Редакция заявляет о нападении.
Автомобиль врезался в здание на большой скорости, а затем загорелся сообщается на сайте De Telegraaf.
В результате чего были разбиты окна здания, пострадавших или погибших нет. Когда на место прибыла полиция, водителя в фургоне не было.
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– Все свидетельствует о том, что это было нападение. Мы не позволим нас запугать, – заявил главный редактор газеты Пол Янсен.
Полиция рассматривает инцидент как целенаправленную атаку. Водителя фургона разыскивают.
De Telegraaf – крупнейшая ежедневная газета Нидерландов.
Bi-zar #Telegraaf pic.twitter.com/gbfhxdq7wo
— Wouter de Winther (@wouterdewinther) 26 июня 2018 г.
Aanslag op De Telegraaf-gebouw: ‘Vlammen tot 14 meter hoog’ https://t.co/hvz89jnxul
— De Telegraaf (@telegraaf) 26 июня 2018 г.
Ранее Факты ICTV писали, что в городе Вупперталь (Германия) прогремел взрыв в жилом доме. Пострадало 25 человек.
Фото: Wouter de Winther.