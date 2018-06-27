Мужчина с букетом признался в любви и пытался изнасиловать девушку

В поселке под Киевом вор ворвался в частный дом и грозился изнасиловать и убить хозяйку дома.

В поселке под Киевом вор с цветами залез в частный дом и несколько часов грозился изнасиловать и убить хозяйку дома, а иногда и признавался в любви, говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

Когда преступник ворвался в дом, женщина чуть не умерла от ужаса.

– Открываю глаза, а на меня сыплются лепестки роз, рука неизвестного выкладывает на мне бутоны, я очень испугалась, не могла говорить. Молодой человек загадочно улыбался и я не могла понять, реально ли все это, – рассказала владелица дома Ольга.

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Незнакомец улегся рядом с женщиной на кровати и признался, что должен ее убить, а перед смертью будет насиловать.

Ольга собрала волю в кулак и продолжала просто говорить с незнакомцем. Психологом для вора женщина пробыла около 4 часов, после чего молодой человек украл деньги и скрылся.

К слову, на Прикарпатье пенсионер задушил свою гражданскую жену во время ссоры. Недоразумение у супругов возникло из-за Надежды Савченко.