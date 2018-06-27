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Массовое отравление в Винницкой области: 62 выпускника попали в больницу

В Винницкой области в результате пищевых отравлений после празднования школьных выпускных вечеров госпитализированы 62 человека.

62 человека с признаками острой кишечной инфекции, среди которых – 23 ребенка госпитализированы, сообщает УНИАН.

Инцидент произошел после празднования выпускных вечеров в селах Бондуровка и Стратиевка Чечельницкого района.

Праздничные ужины проводились в помещении сельского дома культуры и помещении школы.

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Блюда для празднования обоих выпускных вечеров заказывались и готовились в кафе Вербка (с. Вербка Чечельницкого района. – Ред.) и доставлялись в места проведения мероприятий частным транспортом владельца кафе, без холодильного оборудования.

Работники кафе были допущены к работе без пройденного медицинского осмотра в полном объеме, технологического, холодового инвентаря недостаточно, помещения требуют ремонта. Исследования питьевой воды, на которой готовились блюда, отсутствуют.

Бактериологические лабораторные исследования продолжаются. К административной ответственности привлечены владелица кафе и директор Стратиевского учебно-воспитательного комплекса.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Ранее Факты ICTV писали, что во Львовской области госпитализированы шесть детей 6-11 лет, отдыхавших в оздоровительном лагере на территории Старосамборского района.

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