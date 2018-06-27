На Полтавщине преступник сбежал из зала суда – объявлен план Перехват

Полиция разыскивает особо опасного вероятно вооруженного преступника, сбежавшего из зала Миргородского районного суда.

– Разыскиваемый – 40-летний Суржан Виталий Александрович, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (Бандитизм), 187 (Разбой), 289 (Незаконное завладение транспортным средством), 263 (Незаконное обращение с оружием) УК Украины, – отметили в пресс-службе ГУ НП в Полтавской области.

По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки Ауди А6 серебристого цвета (Кузов универсал. – Ред.) На номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие.

В Полтавском регионе уже введен в действие оперативный план. На розыск преступника ориентирован весь личный состав полиции области.

Ранее Факты ICTV писали, что сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство одного из херсонских бизнесменов.

Фото: ГУ НП в Полтавской области.