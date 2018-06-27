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На Прикарпатье пенсионер задушил жену из-за Надежды Савченко

На Прикарпатье пенсионер задушил свою гражданскую жену во время ссоры. Недопонимание у супругов возникло из-за Надежды Савченко.

Супруги пили чай и смотрели передачу о Надежде Савченко, пишет местное издание Курс.

Пенсионер сказал, что Савченко не вызывает у него доверия. В ответ женщина обвинила его в отсутствии патриотизма и назвала “москалем”, напомнив, что его мать является россиянкой по национальности. Во время ссоры женщина плюнула мужчине в лицо. Тот ее ударил, схватил веревку и начал душить.

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Когда понял, что женщина не дышит, пытался вернуть ее к жизни искусственным дыханием. Когда это не помогло, отнес ее тело в отдельную комнату и накрыл ковриком. После этого отключил телефон убитой.

Через несколько дней в дом пришла соседка. Обвиняемый ей сказал, что его сожительница утопила телефон, а сама поехала в больницу. Соседка начала обращаться в медицинские учреждения и, когда не нашла там женщины, сообщила о ее исчезновении в полицию. К дому наведались правоохранители и убийца показал им труп.

Долинский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в центре Харькова неизвестный зарезал мужчину и оставил тело возле его квартиры.

Фото: Dreamstime.

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