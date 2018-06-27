Пытались подорвать полицейского: в Житомирской области задержали банду

В Житомирской области задержали участников преступной группы, подозреваемых в покушении на полицейского.

В Житомирской области задержали участников преступной группы, которые прикрепили к автомобилю работника полиции самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

Полицейские задержали пятерых участников группы, которые совершали тяжкие преступления.

– Злоумышленники действовали дерзко, проникая в помещения граждан ночью. Связывали своих жертв и пытали. Действовали на территории Киевской, Житомирской и Винницкой областей. Их целью было завладение денежными средствами, ювелирными изделиями и другими ценностями, – говорится в сообщении.

После задержания части преступной группировки работникам полиции стали поступать угрозы.

– Несколько дней назад эти угрозы перешли в реальную ситуацию. Остаток этой преступной группировки принял решение совершить убийство работника полиции. Заминировали его автомобиль самодельным взрывным устройством. И только по воле судьбы этот работник не погиб, – рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

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По факту совершенного покушения на убийство работника правоохранительного органа начато уголовное производство по ст. 348 УК Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).





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Фото: пресс-служба ГУНП в Житомирской области