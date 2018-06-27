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Очевидцы сняли на видео, как из горящего самолета выбрался подросток

В американском штате Детройт подросток чудом выжил после авиакатастрофы, в которой погибли его родители.

В результате крушения погибли 54-летний Грег Боаз и 48-летняя Джули Боаз. Также на борту находился их 17-летний сын Пейтон, который чудом выжил при крушении и даже смог самостоятельно выбраться из-под обломков.

Очевидцы засняли этот шокирующий момент на видео, сообщает Mirror.

На кадрах видно, как охваченный пламенем самолет рухнул рядом с домами. Из салона быстро выбирается подросток и бежит за помощью.

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На место прибыла скорая помощь, которая увезла Пейтона в больницу. У юноши сильные ожоги, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в США два человека погибли из-за аварии самолета времен Второй мировой войны.

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