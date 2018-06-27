Рухнула лестница: в Польше погиб украинский строитель

Во Вроцлаве (Польша) погиб 46-летний украинский строитель.

Трагедия произошла на строительной площадке во Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс, сообщает Польское радио.

На рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы. Чтобы извлечь его, пожарные использовали подъемный кран, им помогали полицейские и рабочие, вся операция длилась два часа.

Однако, к сожалению, 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм, – сообщил представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк.

Пока неизвестно, почему лестница рухнула. Дело изучает полиция и прокуратура. На место трагедии прибыли также инспекторы Государственной инспекции труда. Работу на строительной площадке прекращено.

Ранее Факты ICTV писали, что в Польше во время посадки разбился украинский легкомоторный самолет. Три человека получили травмы.

Фото: Dreamstime.