Тело отлетело в витрину магазина! В Кривом Роге мужчина сбил двух женщин (18+)

В Кривом Роге водитель Nissan сбил двух женщин. От полученных травм они погибли на месте.
В результате столкновение тело одной женщины отлетело в витрину магазина, а второй жертве оторвало конечности.
Водитель не только не пострадал, но даже попытался скрыться с места преступления. Но не смог – он оказался слишком пьяным.
Мужчину задержали и отправили на экспертизу. Результаты шокируют, в крови почти смертельная доза алкоголя – 3 промилле. Это на секундочку фактически бутылка водки!
Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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К слову, в Харьковской области Chevrolet насмерть сбил 63-летнюю женщину.
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