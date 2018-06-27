В Херсоне бизнесмен заказал убийство бывшего компаньона

Сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство одного из херсонских бизнесменов.

– Коммерсант из Киева решил отомстить двум бывшим компаньонам из Херсона, с которыми он находился в остром конфликте через денежные и имущественные споры. Бизнесмен через посредников обратился к представителям криминальных кругов южного региона для подбора исполнителя заказа. Он запланировал убийство одного из компаньонов, второго собирался запугать, угрожая нанесением вреда жизни и здоровью членам его семьи и уничтожением их имущества, – рассказали в пресс-службе СБУ.

Читайте: На Прикарпатье пенсионер задушил жену из-за Надежды Савченко

На основании решения суда злоумышленник задержан в Киеве, ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 14 ч. 2 п. 11 ст. 115 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Вишневом Киевской области пьяный мужчина стрелял из травматического оружия в подростка. Парень ранен, он в больнице.

Фото: СБУ.