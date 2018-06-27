Обострение на Донбассе: погибли трое украинских военных

Вблизи прифронтовой Богдановка Донецкой области в результате обстрелов со стороны боевиков погибли трое украинских военных.

– Наши позиции возле Богдановки боевики российских оккупационных войск испытывали на прочность 122-миллиметровыми артиллерийскими снарядами. Вследствие вражеского обстрела три украинских военнослужащих получили ранение несовместимые с жизнью, – сообщает штаб Операции Объединенных сил.

В результате боев вблизи Водяного один военный получил ранение.

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На Мариупольском направлении боевики обстреливали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово и Талаковка. Там боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее Факты ICTV писали, что за минувшие сутки боевики 30 раз прицельно обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. 11 раз открывали огонь из вооружения, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. Вследствие активных боевых действий один боец погиб, двое ранены.

Фото: штаб Операции Объединенных сил.