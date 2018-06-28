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Лобовое столкновение в Запорожской области: пострадали семь человек

Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим транспортным средством. В результате аварии травмы получили семь человек.

Между  селами Новое и Кирпичное Мелитопольского района, водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Мercedes Vito, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Запорожской области.

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В результате аварии пострадали семь человек. Водитель автомобиля Daewoo, 1998 года рождения, и его пассажир 1979 года в тяжелом состоянии госпитализированы в местную больницу. Пяти пассажирам автомобиля Мercedes оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

 

Ранее Факты ICTV писали, что во Львовской области в результате тройного столкновения автомобилей пострадали шесть человек, среди которых двое иностранных граждан.

Фото: ГУ НП в Запорожской области.

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