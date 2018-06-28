Отравление в отеле возле Буковеля: пятеро детей госпитализировали

В отеле возле курорта Буковель отравились шесть туристов, среди которых пятеро – дети.

Об этом сообщает управление Госпродпотребслужбы, передает Курс.

Инцидент произошел в гостиничном комплексе Парламент в селе Яблуница Яремчанского городского совета.

У всех больных установлен предварительный диагноз острый гастроэнтероколит. Состояние больных на момент госпитализации расценивался врачами как удовлетворительное, легкой степени тяжести.

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Пищеблок не соответствует требованиям по питанию больших групп детей. В течение последних трех лет это учреждение органы контроля не проверяли. В заведении отсутствует разрешение на спецводопользование, нет результатов лабораторных исследований качества питьевой воды.

Ранее Факты ICTV писали, что в Винницкой области в результате пищевых отравлений после празднования школьных выпускных вечеров госпитализированы 62 человека.

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