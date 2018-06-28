Тройное ДТП под Львовом: 6 пострадавших, среди них посол Швейцарии

Во Львовской области в результате тройного столкновения автомобилей пострадали шесть человек, среди которых двое иностранных граждан.

Авария произошла вчера вечером на автодороге Киев-Чоп возле села Дидылов Каменка-Бугского района, передает УНИАН.

– 55-летний гражданин Швейцарии, управляя автомобилем Volvo СХ60, двигаясь из Киева в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Т4 под управлением жителя Львовской области и автомобилем Chery, за рулем которого находился львовянин, – говорится в сообщении.

Как стало известно из источников в правоохранительных органах, в тройное ДТП во Львовской области попал посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Гийом Шойрер (Guillaume Scheurer) с женой.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.

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К слову, в Киеве на перекрестке бульвара Перова и улицы Сулеймана Стальского произошло ДТП при участии двух авто. От мощного удара нарушителя закрутило на дороге на 180 градусов.