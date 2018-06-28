В Крыму зарезали семью крымских татар

В селе Давыдовка, что под Симферополем, зарезали семью крымских татар – 33-летнюю мать и 8-летнего сына.

– Женщина скончалась на месте, ребенка отвезли в больницу, но не смогли спасти. Убийца ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их же кухонным ножом. После этого разбил стекло на машине по этой же улице и оставил свои кровавые отпечатки на дверной ручке соседнего дома, – сообщает журналист Шевкет Наматуллаев.

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В соцсетях сообщают, что убийца пойман. Двое детей в этой семье остались без матери.

Ранее Факты ICTV писали, что в Индии молодой болельщик совершил самоубийство после поражения сборной Аргентины.

Фото: Dreamstime.