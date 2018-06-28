В США в редакции газеты произошла стрельба – есть погибшие

В городе Аннаполис (штат Мэриленд, США) в редакции газеты The Capital произошла стрельба. В СМИ появилась информация о нескольких погибших.

Несколько человек были ранены в результате стрельбы, сообщает AP со ссылкой на The Baltimore Sun, являющееся собственником издания.

Число раненых не уточняется, также не сообщается, есть ли жертвы в результате стрельбы.

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По информации Daily Mail, погибли четыре человека. Еще 20 получили ранения. Среди погибших – сотрудник издания Джон МакНамара. Он был редактором Bowie Blade-News.

Журналист газеты The Capital Фил Дэвис рассказал в Twitter, что преступник открыл огонь по его сослуживцам через стеклянную дверь офиса.

– Ничто не может быть ужаснее, чем сидя под столом слышать, как в людей стреляют, а затем преступник перезаряжает оружие, — написал он.

Ранее Факты ICTV писали, что в Амстердаме белый фургон врезался в здание газеты De Telegraaf. Редакция заявляет о нападении.

Фото: Vanguardia