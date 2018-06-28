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Известного блогера убили из-за конфликта в интернете

В Японии убили известного блогера Кенитиро Окамото, известного под псевдонимом Hagex.

Происшествие случилось после того, как блогер прочитал лекцию об интернет-троллинге.

Об этом сообщает ВВС.

41-летнего блогера убили в туалете 24 июня. Нападавший нанес Окамото несколько ранений ножом и скрылся на велосипеде.

Уже через день убийца добровольно пришел в полицию. Им оказался 42-летний безработный Хидемицу Мацумото. По словам убийцы, он конфликтовал с блогером в Интернете.

Hagex писал в личном блоге об опасностях троллинга в интернете. Окамото также был известен как эксперт по кибербезопасности.

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ФОТО: Getty Images

 

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