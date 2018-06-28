Известного блогера убили из-за конфликта в интернете

В Японии убили известного блогера Кенитиро Окамото, известного под псевдонимом Hagex.
Происшествие случилось после того, как блогер прочитал лекцию об интернет-троллинге.
Об этом сообщает ВВС.
41-летнего блогера убили в туалете 24 июня. Нападавший нанес Окамото несколько ранений ножом и скрылся на велосипеде.
Уже через день убийца добровольно пришел в полицию. Им оказался 42-летний безработный Хидемицу Мацумото. По словам убийцы, он конфликтовал с блогером в Интернете.
Hagex писал в личном блоге об опасностях троллинга в интернете. Окамото также был известен как эксперт по кибербезопасности.
Читайте: Тело отлетело в витрину магазина! В Кривом Роге мужчина сбил двух женщин (18+)
К слову, на Прикарпатье пенсионер задушил жену из-за Надежды Савченко.
ФОТО: Getty Images
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+