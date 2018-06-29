Пили кровь и ели сердца цыплят. Медсестра из Британии “лечила” нигериек проституцией

В Великобритании медсестра Жозефину Ияму использовала магию “вуду” для перевозки нигерийских проституток в Европу.

53-летняя медсестра Жозефина Ияму пугала черной магией девушек из Нигерии, чтобы их легче было продавать в сексуальное рабство.

Вместе с тем, она руководила международной сетью по борьбе с торговлей людьми, пишет The Daily Mail.

В ходе ритуала девушки пили кровь и ели сердца цыплят, которых сначала должны были убить голыми руками.

Жертвы были готовы на это после того, как женщина обещала им шикарную жизнь в Европе и высокую зарплату за проституцию.

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За каждую девушку из Нигерии Жозефина Ияму получала до €38 тыс.

Полученные от секс-торговли деньги женщина тратила на путешествия по Европе и дорогую дизайнерскую обувь.

До этого женщина 37 дней работала медсестрой в больницах Юго-Восточного Лондона.

К слову, на оглашение вердикта присяжные потратили 11 часов. Окончательный приговор суд вынесет 4 июля.