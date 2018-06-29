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В Румынии перевернулся автобус с украинцами – пострадали дети

В Румынии перевернулся автобус, в котором, по предварительным данным, находились 60 украинцев.

В Румынии в округе Констанца перевернулся автобус, в котором, по предварительной информации, находились 60 граждан Украины, сообщает Miscarea De Rezistenta.

В результате ДТП пострадали трое детей. На место происшествия прибыли 15 машин скорой помощи, экипажей спасателей и спецавтомобилей.

Пассажиров автобуса, которым не понадобилась госпитализация, отправили в дом культуры имени Михаила Когэлничану.

Читайте: Лобовое столкновение в Запорожской области: пострадали семь человек

К слову, на трассе Киев-Харьков автомобиль Daewoo влетел в отбойник. В результате жуткого ДТП погиб пассажир, водитель в больнице.

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