В Житомире ранили ножом замкомандира Десантно-штурмовых войск ВСУ

В Житомире на перекрестке улиц Киевской и Восточной неизвестные нанесли ножевое ранение заместителю командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ полковнику Павлу Щербаню. Военный находится в госпитале.

Инцидент произошел вечером 27 июня, сообщает Житомир.info со ссылкой на очевидцев.

– В 23.50 в Житомире на перекрестке улиц Киевской и Восточной при выходе из продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмового войска ВС Украины полковник Щербань. Сейчас военный находится в госпитале, состояние стабильно тяжелое, – говорится в сообщении.

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Информацию подтвердили также в пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области.

– Около 7 утра 28 июня с медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации военнослужащего с ножевым ранением брюшной полости. Сейчас полиция проводит необходимые следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Предварительно правовая квалификация ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное, тяжкое телесное повреждение), – рассказали в полиции.

Ранее на Житомирщине задержали банду, которая пыталась с помощью самодельной взрывчатки подорвать авто работника полиции.

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