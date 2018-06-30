ДТП в Киеве: на мокрой дороге авто разорвало на части

30 июня в Киеве на Голосеевском проспекте автомобиль в ДТП разорвало на части.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Audi 100 двигалась со стороны Демеевской площади по Голосеевскому в сторону Одесской площади. По неизвестной причине машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в столб, потом снесла ограждение и дерево.

После этого авто отбросило на противоположную сторону дороги, а затем снова на встречку. Части автомобиля и забора разбросаны по проезжей части и зеленой зоне.

В ДТП пострадал водитель, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. У него открытая черепно-мозговая травма и поврежден позвоночник.

На месте работает полиция, причины аварии выясняются.