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ДТП в Киеве: на мокрой дороге авто разорвало на части

30 июня в Киеве на Голосеевском проспекте автомобиль в ДТП разорвало на части.

дтп

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Audi 100 двигалась со стороны Демеевской площади по Голосеевскому в сторону Одесской площади. По неизвестной причине машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в столб, потом снесла ограждение и дерево.

После этого авто отбросило на противоположную сторону дороги, а затем снова на встречку. Части автомобиля и забора разбросаны по проезжей части и зеленой зоне.

В ДТП пострадал водитель, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. У него открытая черепно-мозговая травма и поврежден позвоночник.

На месте работает полиция, причины аварии выясняются.

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ДТП в Киеве: на мокрой дороге авто разорвало на части / 7 фотографий
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