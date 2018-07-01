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В Ровенской области автобус с полусотней пассажиров слетел в кювет, есть пострадавшие

В Дубенском районе Ровенской области сегодня перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 53 человека.

– 39-летний киевлянин, управляя автобусом Mercedes, двигаясь из города Яремче в направлении столицы вблизи села Птыча Дубенского района не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожной обстановки и слетел в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на бок, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Ровенской области.

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В результате ДТП семь пассажиров в возрасте от 32-х до 49-ти лет получили травмы и были госпитализированы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на Голосеевском проспекте автомобиль в ДТП разорвало на части.

Фото и видео: ГУ НП в Ровенской области.

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