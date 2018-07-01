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На Ровенщине пьяный водитель BMW сбил девочку на переходе

В Сарнах Ровенской области 31-летний водитель автомобиля BMW вчера, 30 июня, около 17.00 сбил на переходе 11-летнюю девочку.

Водій здив дитину на переході

Об этом сообщает областная полиция.

Экспертиза установила, что водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не учел дорожной обстановки и на большой скорости совершил наезд на 11-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Ребенка сразу же госпитализировали в реанимацию. Врачи диагностировали у нее скальпированную рану тимьяной кости, ушиб головного мозга, перелом ноги, политравму и многочисленные ссадины тела.

По словам медиков, девочка пришла в сознание, однако его состояние оценивают как тяжелое.

Водителя иномарки задержали, решается вопрос о объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения. Ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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На Ровенщине пьяный водитель BMW сбил девочку на переходе / 3 фотографии

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К слову, в июне на Одесской трассе под Киевом погибла женщина, которая перебегала дорогу.

Фото: rv.npu.gov.ua

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