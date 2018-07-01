Более 50% ожогов тела: в Киеве зацепера ударило током

В Киеве на железнодорожной станции Киев-Волынский ударило током подростка, который прыгал по вагону электрички.

Об этом рассказал журналист dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Пассажиры электрички на крыше которой и хотел проехаться пострадавший, слышали звук, похожий на взрыв.

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По его словам, после удара током подросток упал на пути, он был в сознании и просил о помощи.

– Через 10 мин скорая в тяжелом состоянии, с электротравмой и ожогами более 50% тела забирает в реанимацию. Еще через 5 мин электричка уезжает по маршруту, – рассказал Антонов.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на территории вокзального комплекса станции Дарница током ударило ребенка. Подросток развлекался со своими друзьями, решив проехать на крыше поезда.

Фото: Dreamstime.