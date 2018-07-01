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В ГСЧС опровергли информацию о пожаре в поезде на Прикарпатье

В ГСЧС опровергли информацию о возгорании поезда с пассажирами на Прикарпатье.

– Эту информацию распространяли в Facebook. Мы не знаем ее источник, но могу сказать, что это неправда. На Прикарпатье такого пожара точно не было, – отметила пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.

Распространенное с новостью видео было снято в Тернополе в 2016 году.

Читайте: В Twitter появилась фейковая страница ведущей ICTV

Напомним, ранее в сообществе dtp.kiev.ua появилась информация о пожаре в поезде на Прикарпатье.

Фото: ГСЧС

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